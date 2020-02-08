На Полтавщине нашли труп мужчины без головы. Фото - politeka.net

В селе Ракитное Полтавской области нашли труп мужчины без головы.

Тело обнаружили, когда односельчане заявили об исчезновении соседа, сообщили в Кременчугском отделе полиции.

"Мужчину нашли в подвале рядом с домом при осмотре его домовладения. При этом от тела была оторвана голова", - говорится в сообщении.

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Следов насильственной смерти не обнаружили. В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки.

Тело отправлено на судмедэкспертизу.

В поселке Верабове вблизи Кривого Рога Днепропетровской области обнаружили труп без головы. Тело нашел сторож дачного кооператива. По предварительной информации, это была 90-летняя местная жительница.