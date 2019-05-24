Нашли тело 5-классника, которого смыло в реку

Закарпатские спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, которого смыло в реку. Фото - mukachevo.net

В райцентре Воловец на Закарпатье спасатели нашли тело 10-летнего мальчика. Он накануне во время детской игры споткнулся и упал в реку возле школы.

Со вчерашнего дня силовики и местные организовали масштабную поисковую операцию, сообщает ТСН.

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Прочесывали местность и около девяти утра в 3 км от места падения школьника спасатели нашли уже бездыханное тело мальчика.

23 мая в Воловце 5-классник упал в реку Вича. Ребенка унесло течением. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно.