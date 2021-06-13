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воскресенье, 13 июня 2021 14:24

Нашли тело 12-летнего мальчика

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Нашли тело 12-летнего мальчика
На Ивано-Франковщине в Черемоше нашли тело 12-летнего мальчика, который поскользнулся на камне и упал в воду. Фото: if.dsns.gov.ua

13 июня в селе Тюдов Ивано-Франковской области в Черемоше нашли тело 12-летнего мальчика. Накануне он поскользнулся на камне и упал в воду.

Тело обнаружили около 7:30 местные жители. Было ориентировано в 2 км от места происшествия, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Мальчик поскользнулся из камней и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению. Работали 4 рабочие группы, проводился осмотр местности, береговой линии и русла Черемоша. На месте происшествия становили освещение. Также обследовали водное зеркало русла реки на плавсредствах из с. Тюдов в строну "Вижницкого моста", места наиболее возможного углубления вниз по течению от места происшествия и береговой линии вдоль реки", - рассказали спасатели.

Они вытащили тело погибшего и передали полицейским. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

12 июня в 20:50 к спасателям поступило сообщение, что в селе Тюдов Косовского района в Черемоше пропал 12-летний мальчик. Он был на отдыхе еще с двумя друзьями. Поскользнулся и упал с камня в воду.

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Дата
13
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