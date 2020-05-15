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В Желтых Водах на Днепропетровщине в водоеме нашли тело 11-летнего мальчика.

Накануне он прыгнул в воду с моста и не выплыл, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водолазы обследовали 3000 кв. м подводной акватории. На глубине 11 м и на расстоянии 60 м от берега нашли тело и изъяли из водоема", - говорится в сообщении.

Тело ребенка передали сотрудникам судебно-медицинской экспертизы.

Трагедия произошла 14 мая, около 18:45. 11-летний мальчик вместе с четырьмя друзьями прыгал в воду с технического моста и не выплыл. Спасатели сразу после сообщения начали поиски ребенка. Но найти пострадавшего не удалось.