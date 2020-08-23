Нашли тела пропавших 7-летних товарищей

В Винницкой области в пруду утонули двое 7-летних товарищей. Фото: vn.dsns.gov.ua

23 августа в Поповке Барского района Винницкой области из пруда вытащили тела двух 7-летних товарищей.

Ребята исчезли накануне, когда пошли в приемный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"22 августа, около 11:00 одноклассники понесли яблоки и бузину в приемный пункт в деревне. Домой не вернулись. Сегодня в 09:20 водолазы подняли на поверхность тело одного из мальчиков, а в 11:04 другого ребенка", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области пропавшего без вести 8-летнего Андрея Чабана нашли мертвым в пруду. Мальчик 20 августа около 17:00 вышел из дома в магазин и не вернулся.