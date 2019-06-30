Нашли на ручке двери: 9-летняя девочка покончила с собой

В Херсонской области 9-летняя девочка повесилась на ручке двери в ванной комнате. Фото - Ракурс

На Херсонщине покончила с собой 9-летняя девочка - повесилась на ручке двери в ванной комнате.

Трагедия произошла вечером 20 июня, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Девочка пошла в ванную. Мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит. Позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенной на ручке двери. Я многое могу понять, но только не самоубийство 9-летнего ребенка", - написал Аброськин.

Обстоятельства и причину такого поступка девочки установит следствие.

В Белгород-Днестровском Одесской области женщина нашла в петле 8-летнего сына. Повесился в квартире, когда она ненадолго вышла в магазин.