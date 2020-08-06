Нашли мертвым пропавшего 14-летнего парня

5 августа в селе Смирновка Лозовского района Харьковской исчез 14-летний парень. Около 17 часов ушел гулять.

Когда до 23.30 не вернулся - родители обратились в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине всю ночь искали пропавшего 14-летнего парня

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"На розыск несовершеннолетнего был сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Тело парня нашли в местном карьере, было завалено песком

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай. Все обстоятельства устанавливаются.

В селе Ясногорка Сарнинского района Ровенской области двух детей засыпало песком на карьере во время смещения. Глубина карьера составляет около 5 метров. Одного парня нашли и доставили в больницу. Другой, 10-летний Максим Палько, погиб.