Нашли доказательство возможной подготовки химической атаки против Украины

Автор: t.me/spravdi Среди оккупантов есть химики

Нашли доказательства подготовки Россией химатаки против Украины.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Среди оккупантов есть специалисты-химики.

"Четыре дня назад в результате боя с российскими войсками возле Старомлиновки (южнее Великой Новоселки, Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов. Среди полученных документов российских военных найдено удостоверение и офицера ВС РФ узкопрофильной специализации по имени Афтаев Александр Викторович", – говорится в сообщении.

Афтаев при жизни служил в воинской части 21222. Это Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в Пензе. До службы в армии он окончил Саратовский военный институт по биологической и химической безопасности.

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Это может свидетельствовать о подготовке теракта против Украины с использованием химического оружия.

Вопрос о возможной химической атаке со стороны России возник после того, как Москва обвинила США в размещении биологического оружия на территории Украины – заявление, которое Белый дом отверг. Пентагон в воскресенье заявил, что США не видят признаков "неизбежной химической или биологической атаки прямо сейчас" в Украине.