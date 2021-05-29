Нашли арсенал взрывчатки времен Второй мировой

Спасатели обнаружили 223 взрывоопасных предмета. Фото: ГСЧС

В Черкасской области обнаружили скрытую взрывчатку.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Обнаружили 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одну минометную мину калибром 81 мм, шесть гранат, три подрывника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огромный тайник оружия обнаружили в центре Киева

Работы по обследованию территории продолжаются.

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны. Об опасной находке в водоеме сообщили местные.