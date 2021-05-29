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суббота, 29 мая 2021 19:20

Нашли арсенал взрывчатки времен Второй мировой

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Нашли арсенал взрывчатки времен Второй мировой
Спасатели обнаружили 223 взрывоопасных предмета. Фото: ГСЧС

В Черкасской области обнаружили скрытую взрывчатку.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Обнаружили 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одну минометную мину калибром 81 мм, шесть гранат, три подрывника.

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Работы по обследованию территории продолжаются.

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны. Об опасной находке в водоеме сообщили местные.

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Дата
29
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