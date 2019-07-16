Наркотики в СИЗО хотели переправить квадрокоптером

В Киеве 20-летний парень пытался переправить наркотики на территорию Лукьяновского следственного изолятора с помощью квадрокоптера.

Его подозрительное поведение заметили прохожие и сообщили в полицию.

Молодого человека с наркотическим веществом задержали на улице Дегтяревской. Он признался, что в пакетиках находится метадон. Вещество изъяли, а парня задержали.

Автор: Нацполиция

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Автор: Нацполиция

В начале июля правоохранители прекратили деятельность группы наркодельцов, которые изготавливали и продавали наркотические средства и психотропные вещества. Дельцы сбывали оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины.