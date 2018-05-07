Напавшего на Мустафу Найема отпустили

Подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова отпустили.
Адвокат подозреваемого Олег Ищенко сообщил, что украинская сторона не отправила азербайджанским правоохранителям экстрадиционных документов на подозреваемого и самого текста подозрения, передает INSIDER.
"Его отпустили еще 5 мая из-за отсутствия документов от украинской стороны. Сейчас Саитов на свободе", - сказал он.
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Подозреваемый не сможет покинуть страну, пока не закончится экстрадиционная процедура. У него забрали паспорт.
"Мы хотели, чтобы Саитова вернулся сам, но теперь ему будет сложно выехать до завершения процедуры. Фактически отечественные силовики сами помешали ускорению его возвращения", - добавил Ищенко.
Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об экстрадиции Магомеда Саитов, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
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