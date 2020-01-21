Нападение педофила на ребенка попало на видео

В Никополе Днепропетровской обл. неизвестный мужчина напал на маленькую девочку возле школы.
Ей удалось вырваться и убежать, сообщает NikopolNews.
Видео нападения попало в интернет.
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Правоохранители выяснили имя пострадавшего ребенка. Работники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.
После публикации видео в соцсетях написали, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя. Дома дети рассказали об этом родителям.
В городе Никополь Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить. 22-летняя пострадавшая с м. Покров разместила объявление в интернете о поиске работы.
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