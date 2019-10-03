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четверг, 03 октября 2019 13:56

Нападение насильника-убийцы: в полиции рассказали подробности

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Нападение насильника-убийцы: в полиции рассказали подробности
В Ровно 26-летний рецидивист напал на свою соседку. Душил и пытался изнасиловать. Фото - rv.npu.gov.ua

В полиции сообщили подробности нападения на 24-летнюю женщину в Ровно.

Около 23:30 на улице Соборная 26-летний мужчина напал на нее сзади. Женщина как раз разговаривала по телефону, когда злоумышленник схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Женщина пришла в себя за остановкой общественного транспорта, над собой увидела мужчину. Она узнала его, ведь это был ее сосед. Он снова начал душить свою жертву. Пострадавшей удалось взять себя в руки: она сумела отвлечь разговором мужчину и позвонила к подруге, а та - в полицию. Через минуту прибыл экипаж патрульной полиции. Заметив проблесковые маячки, 26-летний злоумышленник убежал", - сказано в сообщении.

Нападавшего разыскивают. В полиции подтвердили, что мужчина был судим за умышленное убийство и изнасилование. Теперь его ждет 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемого зовут Роман. 2 октября 2009 он изнасиловал и убил 12-летнюю девушку в микрорайоне Юбилейный. За это его приговорили на 13 лет. Освободился из-под стражи на 3 года раньше по так называемому "закону Савченко".

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Дата
03
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