Нападение на журналистов в Киеве: Укрэксимбанк выразил свою позицию

В Киеве журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью. За дело взялись полиция и прокуратура. Фото: "Схемы"

В Укрэксимбанке отреагировали на заявление о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления.

Там обвинения отвергают. Говорят, журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. Об этом говорится в официальном заявлении банка в Facebook.

"16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от издания "Радио Свобода" относительно интервью с председателем правления банка согласно перечню вопросов в запросе. Пресс-служба подтвердила изданию возможность интервью 4 октября. Однако во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов о предоставлении информации о деятельности клиентов. Также без какого-либо обоснования высказал предположение о якобы допущенных банком нарушениях. Учитывая это пресс-служба банка была вынуждена остановить интервью", - сказано в сообщении.

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Журналисту предложили снова подготовить перечень вопросов и отправить его в банк.

"После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой", - говорится в заявлении.

В банке не исключают, что тоже будут обращаться в полицию. Поскольку журналист якобы хотел завладеть банковской тайной и нарушил кодекс этики украинского журналиста.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного".