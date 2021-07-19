Нападение на пограничников: в ГБР рассказали подробности, но о мотивах - молчат

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Задержали двух сотрудников Службы безопасности, которые напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области. Еще один сотрудник проходит по делу как свидетель.

Похищенное оружие нашли, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы дежурили на автомобиле близ села Рясное Сумского района. В 01:30 к ним подъехал другой автомобиль. Двое вышли к пограничникам и спровоцировали конфликт. Завязалась драка. В результате неизвестные ударили пограничников несколько раз кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении", - рассказали в ГБР.

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Неподалеку в кукурузном поле обнаружили два автомата пограничников. А два магазина с патронами нашли вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород".

Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия. В ближайшее время задержанным объявят подозрение. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Происшествие случилось в ночь на 18 июля. Нападавшими оказались сотрудники СБУ. На время проведения досудебного расследования обоих нападавших отстранили от работы.