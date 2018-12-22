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суббота, 22 декабря 2018 14:34

Нападающие зарезали депутата на глазах у родных

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Нападающие зарезали депутата на глазах у родных
Неизвестные напали на дом фермера. Фото: "Обозреватель"

В Днепропетровской области напали на квартиру 58-летнего фермера.

Злоумышленники ограбили семью мужчины, а его самого убили, сообщает "Обозреватель".

Происшествие произошло в селе Саксаганское Криничанского района, сообщили в местной областной полиции. Убитого зовут Александр Грушко, он был депутатом Криничанской районного совета VІІ созыва. Ему принадлежало сельскохозяйственное предприятие "Карат Плюс".

Полиция сообщает, что трое неизвестных в балаклавах ворвались в помещение. Двое грабителей были вооружены ножом и пистолетом.

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В доме в момент нападения были хозяин, его жена и дочь. Грабители связали всех скотчем, сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны.

После этого нападавшие заставили хозяина отдать им деньги. Они похитили 50 тыс грн и $ 20 тыс. Когда злоумышленники уже оставляли место преступления один из них ударил хозяина квартиры ножом под ребра. От ранения мужчина скончался в машине скорой помощи.

Полиция начала досудебное расследование.

Погибшему принадлежало пять транспортных средств, дом общей площадью 90 м. кв и несколько земельных участков.

Банду из 4 рэкетиров обезвредили правоохранители на Буковине. Один из них - бывший сотрудник полиции. Преступников подозревают в запугивании предпринимателей с целью "крышевание" их бизнеса, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

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Дата
22
декабря

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