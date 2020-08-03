Нападавший насильник из поезда мог быть под наркотиками

45-летний Виталий Рудзько из Запорожья избил женщину в поезде "Киев-Мариуполь". Фото: mvs.gov.ua

45-летний Виталий Рудзько из Запорожья, которого подозревают в нападении и избиении женщины в поезде Мариуполь-Киев, мог быть под воздействием наркотиков.

Об рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", - рассказал Геращенко, передает ТСН.

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Он отметил, что полиция выполнила свою работу: нападавшего арестованли, а дело передано в суд.

Геращенко также напомнил, что подозреваемый уже был судим: за угон авто, хулиганство и кражу.

В поезде Мариуполь-Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.