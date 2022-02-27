"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине

Фото: Ирина Венедиктова

В Харьковской области двое оккупантов пришли в полицию просить горючее.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook.

Россиян на месте задержали.

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"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло". И приняли", – написала Венедиктова.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенант Евгений Мойсюк призвал российских военных сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Обращение Мойсюка опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.