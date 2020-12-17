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четверг, 17 декабря 2020 10:53

"Накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 20 млрд ежегодно
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Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра.

Его годовой оборот составлял более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра
Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua/
Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра
Его годовой оборот составлял более 20 млрд. грн
Его годовой оборот составлял более 20 млрд. грн
В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины

По ее словам, в него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, что позволяло путем подделки документов и так называемых скруток НДС проконвертировать десятки млрд грн.

"Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября. Во время проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличных на сумму около 60 миллионов гривен, в том числе почти 1 миллион долларов, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество", - отметила прокурор.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Центр организовали двое крупных производителей сельхозпродукции.

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