Наказали женщину, которая хотела продать дочь

29 мая Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам заключения женщину.
Она летом 2017 продала своего малолетнего ребенка за $5 тыс, сообщает прокуратура области.
Приговор вынесли гражданском супругам из Запорожья.
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"Следовательно, решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя судом признали невиновным и оправдали", - говорится в сообщении.
Прокуратура Запорожской области не согласилась с решением. Обжалует его в апелляционном порядке.
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