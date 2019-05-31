Наказали женщину, которая хотела продать дочь

Женщину приговорили к 9 годам тюрьмы. Фото: "Резонанс"

29 мая Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам заключения женщину.

Она летом 2017 продала своего малолетнего ребенка за $5 тыс, сообщает прокуратура области.

Приговор вынесли гражданском супругам из Запорожья.

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"Следовательно, решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя судом признали невиновным и оправдали", - говорится в сообщении.

Прокуратура Запорожской области не согласилась с решением. Обжалует его в апелляционном порядке.

29-летний житель Шепетовского района Хмельницкой области сознался в изнасиловании 11-летней девочки.