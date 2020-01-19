Находка на Крещение: с озера вытащили пропавшего подростка

Пропавшего подростка нашли мертвым в озере Фото: nnovosti.info

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Кременского. Его искали 2 суток.

Об этом сообщила Татьяна Лупова, експертка и ексрадниця министра социальной политики Украины в Facebook.

Сообщение об исчезновении Павла появилось на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области" в Facebook 17 января. Подросток ушел из дома в четверг, 16 января, ориентировочно в 23:30.

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Пока нет информации о том, что именно случилось с парнем. Последний раз Павла видели в компании друзей.

Его труп обнаружили в 5 м от берега, но перед этим успели прочесать весь пруд.

В Кривом Роге мужчина на похоронах зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру. Преступник находится на учете в психоневрологическом диспансере, а убийство двух лиц, оказались ему дядей и сестрой, он якобы совершил в результате помутнения рассудка.