Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины

Фото: rv.npu.gov.ua

В Дубровице на Ровенщине полицейские нашли остатки 41-летнего мужчины, который пропал еще в августе 2015 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого мужчина гостил. Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном закопали тело погибшего недалеко от дома в лесной чаще.

В апреле 2016-го в полицию обратилась 39-летняя сестра пропавшего. Просила помочь установить его местонахождение, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате проведенных длительных поисков удалось установить хронологию событий и лиц, причастных к преступлению. Оперативники выяснили, что 19 августа 2015 пропавший дубенчанин приехал в гости к 53-летнему жителю Дубровицы. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес знакомому удар ножом. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью - житель Дубно скончался на месте происшествия. Однако через два года на востоке Украины погиб и сам злоумышленник. И теперь его 26-летний сын признался во всем и согласился показать ориентировочное место, где закапывали тело", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Волков.

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Два дня полицейские с участием местных жителей, которые согласились помочь, перекапывали местность. К поискам привлекли и экскаватор. Вчера, 18 июля, около 16 часов полицейские наткнулись на череп человека. Впоследствии с участием следователей и криминалистов найти остатки скелета погибшего. Их направят на экспертизу.

26-летний житель Дубровицы наказание не будет нести. Поскольку родственники по закону не несут уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления.

В подвальном помещении частного дома на Французском бульваре в Одессе нашли скелетированный труп мужчины. Его во время застолья убили знакомые. Тело спрятали, где оно пролежало 2 года.