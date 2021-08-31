"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА

Сотрудников коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" и подрядных организаций подозревают в присвоении средств столичного бюджета, выделенных на капитальный ремонт в жилых домах города.

В помещении предприятия 31 августа проводят обыски, сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

В течение ноября-декабря 2020 года должностные лица Киевжилспецэксплуатации по результатам тендера заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт подъездов в жилых домах.

"В дальнейшем должностные лица КП и подрядных организаций для завладения бюджетными средствами, зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки договору, подписали "фиктивные" акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

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По результатам проверки отремонтированных подъездов выявили завышение объемов и стоимости работ.

Обыски в Киевжилспецэксплуатации проводят для поиска и изъятия финансовых документов и других доказательств, подтверждающих преступную деятельность.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В деле о хищении из бюджета Киева сообщили о подозрении 23 должностным лицам. Общая сумма убытков от хищений составляет около 70 млн грн.