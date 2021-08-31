"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА

Сотрудников коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" и подрядных организаций подозревают в присвоении средств столичного бюджета, выделенных на капитальный ремонт в жилых домах города.
В помещении предприятия 31 августа проводят обыски, сообщила Киевская городская прокуратура.
В течение ноября-декабря 2020 года должностные лица Киевжилспецэксплуатации по результатам тендера заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт подъездов в жилых домах.
"В дальнейшем должностные лица КП и подрядных организаций для завладения бюджетными средствами, зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки договору, подписали "фиктивные" акты выполненных работ", - говорится в сообщении.
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По результатам проверки отремонтированных подъездов выявили завышение объемов и стоимости работ.
Обыски в Киевжилспецэксплуатации проводят для поиска и изъятия финансовых документов и других доказательств, подтверждающих преступную деятельность.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
В деле о хищении из бюджета Киева сообщили о подозрении 23 должностным лицам. Общая сумма убытков от хищений составляет около 70 млн грн.
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