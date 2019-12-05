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четверг, 05 декабря 2019 15:44

Надеюсь, дочь перепутали: что рассказала мать пропавшей студентки

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Спепцподразделение спасателей начало поиски погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

У здания дежурят родственники пропавших работников и студентов. Среди них - Екатерина Чугунников, она более суток не может разыскать дочь-студентку 18-летнюю Людмилу.

"Говорила с дочерью в последний раз вечером 3 декабря. Пожелала спокойной ночи и успехов на следующий день. Девочка одна говорила, что видела, вроде дочь преподавательница посадила в скорую. Они поехали в одну больницу - нету, в другую - тоже. Я очень надеюсь, что она жива, в больнице, ее просто с кем-то перепутали", - рассказала Екатерина Чугунников.

Автор: Думская
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Спасатели откачали мотопомпами воду из подвальных помещений колледжа. Специалисты сделали замеры колебаний конструкций. Говорят, в помещении находиться опасно, однако спасатели все же обследуют кабинеты учебного заведения, рассказала начальник пресс-службы ГСЧС области Ольга Сафронова.

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко с Килийского района. Пропали без вести 14 человек, по разным данным.

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