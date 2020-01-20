Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752

Фото: segodnya.ua

На Берковецком кладбище в Киеве похоронили Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, пилотов самолета МАУ, сбитого в Тегеране 8 января.

На похороны приехали около 400 человек. Среди них родные и коллеги погибших, сообщает "Сегодня".

Отпевание прошло в местной церкви у входа на кладбище. Люди принесли горы цветов.

Могила Наумкина находится рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы

"Неподалеку похоронен целый экипаж, который погиб в 1990-х", - рассказал работник кладбища.

В начале церемонии похорон над кладбищем по традиции пролетел самолет.

В это же время в городе Козелец Черниговской области прощаются с погибшим в авиакатастрофе старшим бортпроводником Игорем Матьковым.

С погибшими сегодня прощаются Киевщина, Черниговщина и Ивано-Франковщина.

Самолет с телами украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в аэропорт "Борисполь" 19 января. Церемония почтения памяти погибших проходила в терминале В.