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понедельник, 20 января 2020 13:56

Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
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На Берковецком кладбище в Киеве похоронили пилотов рейса PS 752 Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко
Фото: segodnya.ua
На Берковецком кладбище в Киеве похоронили пилотов рейса PS 752 Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко
На Берковецком кладбище в Киеве похоронили пилотов рейса PS 752 Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко
На Берковецком кладбище в Киеве похоронили пилотов рейса PS 752 Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко
На Берковецком кладбище в Киеве похоронили пилотов рейса PS 752 Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко

На Берковецком кладбище в Киеве похоронили Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, пилотов самолета МАУ, сбитого в Тегеране 8 января.

На похороны приехали около 400 человек. Среди них родные и коллеги погибших, сообщает "Сегодня".

Отпевание прошло в местной церкви у входа на кладбище. Люди принесли горы цветов.

Могила Наумкина находится рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

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"Неподалеку похоронен целый экипаж, который погиб в 1990-х", - рассказал работник кладбища.

В начале церемонии похорон над кладбищем по традиции пролетел самолет.

В это же время в городе Козелец Черниговской области прощаются с погибшим в авиакатастрофе старшим бортпроводником Игорем Матьковым.

С погибшими сегодня прощаются Киевщина, Черниговщина и Ивано-Франковщина.

Самолет с телами украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в аэропорт "Борисполь" 19 января. Церемония почтения памяти погибших проходила в терминале В.

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