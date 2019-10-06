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воскресенье, 06 октября 2019 19:05

Начальника управления противодействия наркопреступности задержали на сбыте наркотиков

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Начальника управления противодействия наркопреступности задержали на сбыте наркотиков
Задержанный наладил схему по сбыту наркотиков. Фото: ГБР

В Житомирской области сотрудники ГБР задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

Полицейского задержали после сбыта очередной партии наркотических средств. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Как отмечается, полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

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В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновецкой обл. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

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