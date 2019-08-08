Нацгвардеец устроил смертельную аварию

На Львовщине лейтенант сбил пешехода. Фото: ГБР

7 августа во Львовской обл. командир патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии сбил пешехода.

Авария произошла на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи", сообщает Государственное бюро расследований.

Командир патрульной роты наехал на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали в Пустомытовскую центральную районную больницу. Там он скончался от полученных травм.

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Виновнику аварии грозит ограничение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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