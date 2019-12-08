На Житомирщине полицейский сбил велосипедиста и скрылся

Полицейский вины не признает. Фото: infomist.ck.ua

В городе Чуднов Житомирской полицейский сбил велосипедиста и скрылся с места преступления. 64-летний мужчина не выжил.

Полицейский ехал на машине марки Volkswagen Transporter. Работники Нацполиции установили личность водителя автомобиля. Им оказался житель села Дубище Чудновского района Житомирской области, работник местного отделения полиции.

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Открыли уголовное производство. Водителю грозит от 5 до 10 лет заключения. Он свою вину отрицает.

В ночь на 8 декабря на дороге между столичными Европейской площадью и Почтовой произошла авария. Есть погибшие.