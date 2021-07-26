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понедельник, 26 июля 2021 15:48

На женщину посреди улицы напал маньяк: фото

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Утром 26 июля в Киеве посреди улицы мужчина пытался изнасиловать сотрудницу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Его задержали, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Автор: "Киев Оперативный"
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Злоумышленника оперативно задержали

"Подбежало это создание. И под угрозой ножа принуждал к оральному сексу. Женщина начала сопротивляться, тогда тот забрал у нее все деньги (650 гривен. - Gazeta.ua) и убежал. Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила приметы извращенца", - говорится в посте.

Правоохранители задержали напавшего через 30 мин. в Подольском районе столицы.

"На место прибыла и потерпевшая, которая узнала обидчика. Сейчас проверяют, совершал ли мужчина аналогичные преступления. Если вы также стали его жертвой, но по каким-то причинам не обратились в полицию, - сейчас самое время", - добавили в посте.

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В ночь на 24 июля обнаженный мужчина напал на прохожую, которая шла в магазин. Инцидент произошел в Киеве. Агрессивный незнакомец пытался затянуть женщину в свое авто. Вероятно, был пьян. Женщина начала кричать, ей на помощь прибежали люди. Нападавший скрылся с места происшествия. В течение 2 ч. потерпевшая пыталась дозвониться в полицию, но на звонок якобы не ответили.

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Дата
26
июля

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