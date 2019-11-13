На женщину на кладбище напал насильник

Фото: cn.npu.gov.ua

Вечером 12 ноября на кладбище в селе Талалаевка Нежинского района Черниговщины задержали 49-летнего мужчину. Он пытался изнасиловать женщину.

Около 18.00 злоумышленник проезжал мимо остановки общественного транспорта в Талалаевке, заметил женщину и предложил ей подвезти до пункта назначения. Она согласилась сесть в автомобиль к незнакомцу. Сначала водитель угрожал женщине и отобрал деньги. А потом свернул с дороги в сторону кладбища и напал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На появление правоохранителей злоумышленник явно не ожидал. Он оказывал сопротивление при задержании и травмировал одного из оперативников. Оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. В автомобиле полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо", - сказано в сообщении.

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Полиция открыла уголовные производства по статьям "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление работнику полиции". Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Сейчас его задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Продолжается досудебное расследование.

Ровенский суд избрал меру пресечения Роману Миклашевскому, который хотел убить и изнасиловать 24-летнюю женщину. Злоумышленник взят под стражу на два месяца без права внесения залога.