На железной дороге произошло масштабное столкновение. Много пострадавших

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23 июля в 12:27 на железной дороге возле села Рокосово Хустского района Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров.

В результате ДТП травмированы пять человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"Водителя грузовика и двух пассажирок поезда госпитализировали. Двое пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Движение железнодорожного транспорта на данном участке железнодорожного перегона приостановлено. Для пассажиров организовали дизель-поезд до поселка Солотвино", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

На месте происшествия работает восстановительный поезд станции Королево.

В Кегичевке на Харьковщине поезд протаранил микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем был 23-летний местный житель. Это случилось на нерегулируемом переезде, где не было шлагбаума. Поезд подавал сигналы, но никакой реакции на них со стороны водителя не было, и поезд смял машину.