На железнодорожном переезде произошла смертельная авария. Движение поездов временно остановили

Фото: dn.dsns.gov.ua

3 марта около 9:00 на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотувата - Славянск.

В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скоростной поезд раздавил автомобиль с водителем

"В машине зажало конструкциями двух мужчин. Одного из них до прибытия спасателей извлекли военные и передали медикам. Тело водителя в 12:20 достали спасатели с помощью специнструмента, демонтировав водительскую дверь авто", - рассказали в ведомстве.

Движение по железнодорожному пути временно остановлено на время проведения следственных действий. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве на ул. Оросительной в Дарницком районе товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. 25-летнего пассажира вырвало из салона и под вагонами протянуло еще почти километр, он погиб на месте. 32-летний водитель не пострадал и от госпитализации отказался.