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среда, 03 марта 2021 14:06

На железнодорожном переезде произошла смертельная авария. Движение поездов временно остановили
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В Донецкой области произошла авария влетел под пассажирский пригородный поезд. В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир - в больнице
Фото: dn.dsns.gov.ua
В Донецкой области произошла авария влетел под пассажирский пригородный поезд. В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир - в больнице
В Донецкой области произошла авария влетел под пассажирский пригородный поезд. В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир - в больнице
В Донецкой области произошла авария влетел под пассажирский пригородный поезд. В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир - в больнице

3 марта около 9:00 на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Покровского района Донецкой области произошла авария. Легковушка влетела под пассажирский пригородный поезд сообщением Скотувата - Славянск.

В результате аварии 56-летний водитель погиб. Его пассажир в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В машине зажало конструкциями двух мужчин. Одного из них до прибытия спасателей извлекли военные и передали медикам. Тело водителя в 12:20 достали спасатели с помощью специнструмента, демонтировав водительскую дверь авто", - рассказали в ведомстве.

Движение по железнодорожному пути временно остановлено на время проведения следственных действий. Все обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве на ул. Оросительной в Дарницком районе товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. 25-летнего пассажира вырвало из салона и под вагонами протянуло еще почти километр, он погиб на месте. 32-летний водитель не пострадал и от госпитализации отказался.

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Дата
03
марта

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