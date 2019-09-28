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суббота, 28 сентября 2019 14:04

На заводе произошел взрыв: есть пострадавшие

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На заводе произошел взрыв: есть пострадавшие
В Сумах на заводе взорвался станок. Фото: "Цензор"

В Сумах на заводе пластиковых бутылок и крышек произошел взрыв.

"28 сентября в 10.51 в г. Суммы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - говорится в сообщении ДСНС.

На место происшествия прибыли пожарные. К 11.55 пожар удалось погасить.

ТСН сообщает, что взорвался один из станков. При этом журналисты сообщают о 10 пострадавших.

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Завод принадлежит итальянской компании Guala Closures Group. Это крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.

В пекарне города Шостка Сумской области взорвалась газовоздушная смесь. Пострадали 2 работницы 48 и 47 лет.

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