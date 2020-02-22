На заправке произошел взрыв, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали два человека. Фото: ГСЧС

В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, есть двое пострадавших.

Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный в Facebook.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС", - написал он.

По словам Черного, на месте пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку.

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"Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровской ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался ", - добавил начальник ГУ ГСЧС.

Он также сообщил, что станция расположена на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали. Причина взрыва устанавливается.

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