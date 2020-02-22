На заправке произошел взрыв, есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1242
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3924
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1737
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4761
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
7
3
4
4
4
В Киеве &quot;устал&quot; еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
В бронежилетах и касках: врачей отправили &quot;на встречу&quot; с эвакуированными украинцами
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
Видео
Все видео
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 495
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 909
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 20:50

На заправке произошел взрыв, есть пострадавшие

  Комментировать
На заправке произошел взрыв, есть пострадавшие
В результате взрыва пострадали два человека. Фото: ГСЧС

В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, есть двое пострадавших.

Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный в Facebook.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС", - написал он.

По словам Черного, на месте пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой

"Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровской ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался ", - добавил начальник ГУ ГСЧС.

Он также сообщил, что станция расположена на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали. Причина взрыва устанавливается.

В городе Ракитное Киевской области полицейские потушили автомобиль, который загорелся на заправке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На заправке произошел взрыв, есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 30843
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18738
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 17982
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 15687
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 13500
Происшествия
Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой
Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой Просмотров: 144
Спасатели достали из воды тела двух рыбаков
Спасатели достали из воды тела двух рыбаков Просмотров: 1044
Гибель предпринимателя в доме екс-главы МИД: друзья не верят в самоубийство
Гибель предпринимателя в доме екс-главы МИД: друзья не верят в самоубийство Просмотров: 1017
Псевдоработник банка выманил у женщины почти 18 тыс. грн
Псевдоработник банка выманил у женщины почти 18 тыс. грн Просмотров: 477
Под Киевом произошло жуткое столкновение легковушек, много пострадавших
Под Киевом произошло жуткое столкновение легковушек, много пострадавших Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
8
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
Голосов: 348
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua