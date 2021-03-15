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понедельник, 15 марта 2021 20:20

На Закарпатье россиян нелегально переправляли в ЕС
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Житель Закарпатья подделывал документы для получения гражданства Венгрии
Фото: СБУ
Житель Закарпатья подделывал документы для получения гражданства Венгрии
Житель Закарпатья подделывал документы для получения гражданства Венгрии
Житель Закарпатья подделывал документы для получения гражданства Венгрии

Контрразведчики СБУ разоблачили на Закарпатье канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Противоправную деятельность организовал житель Береговского района. Он способствовал в получении фиктивного гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 стран мира, передает СБУ.

"Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского союза", - говорится в сообщении.

Для получения гражданства кандидат должен иметь семейные корни на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе Королевства Венгрия в 1939-1944 годах.

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От заказчика человек получал € 25-30 тыс. К нему обращались представители криминалитета и организованных преступных группировок.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск. Во время следственных действий обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

16 декабря на Закарпатье разоблачили преступную банду, которая нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".

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Дата
15
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