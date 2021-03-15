На Закарпатье россиян нелегально переправляли в ЕС

Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили на Закарпатье канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Противоправную деятельность организовал житель Береговского района. Он способствовал в получении фиктивного гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 стран мира, передает СБУ.

"Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского союза", - говорится в сообщении.

Для получения гражданства кандидат должен иметь семейные корни на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе Королевства Венгрия в 1939-1944 годах.

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От заказчика человек получал € 25-30 тыс. К нему обращались представители криминалитета и организованных преступных группировок.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск. Во время следственных действий обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

16 декабря на Закарпатье разоблачили преступную банду, которая нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".