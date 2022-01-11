На Закарпатье рецидивист сдался полиции после разговора со священником

В селе Колочава Хустского района на Закарпатье мужчина украл деньги из храма. Инцидент произошел 10 января.

О преступлении полицию сообщил священник, заставший вора на месте, информирует пресс-служба полиции региона.

Кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области.

Фото: Нацполция

"Злоумышленник сумел подобрать ключ. Деньги, которые он спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли. Также установили, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение различных видов преступлений", - говорится в сообщении.

Вор украл деньги из ящика для сбора пожертвований на лечение больного ребенка. Священник пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских, пишет Zaxid.net.

Злоумышленника задержали. За совершенное ему грозит от трех до шести лет заключения. Решается вопрос об объявление о подозрении в преступлении и избрании меры пресечения.

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В Сваляве на Закарпатье мужчина обокрал церковь Успения Пресвятой Девы Марии. Перед кражей он перекрестился и обработал руки антисептиком.