Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления

Мужчина украл несколько защитник масок и деньги из ящика. Фото: pinterest.com

В Сваляве, что на Закарпатье, мужчина обокрал церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

Перед кражей он перекрестился и обработал руки антисептиком. Видео опубликовали в Facebook.

Мужчина вошел в церковь, украл несколько защитник масок и убедился, что никого нет рядом. Далее преступник перекрестился, обработал руки антисептическим средством и украл деньги из ящика для пожертвований.

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