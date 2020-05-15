На Закарпатье рабочего убило током

На Закарпатье работник погиб от удара током. Фото: ДСНС

На горе Плай Закарпатской области погиб рабочий.

Это произошло во время проведения ремонтных работ на вышке связи. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время проведения ремонтных работ на вышке связи на горе Плай, что в Воловецком районе, электрическим током ударило работника - мужчина 1971 года", - сказано в сообщении.

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Известно, что пострадавший находился на вышке на страховочном устройства на высоте 10 м. Без сознания до приезда спасателей. Его спустили с помощью альпинистского снаряжения. Специальной техникой мужа перевезли в пгт. Воловец и передали медикам.

"Жизнь пострадавшему спасти не удалось в 14:35 врачи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", - отметили спасатели.

Десантник Дмитрий Кузьменко, который погиб во время учений в зоне проведения ООС под Краматорском, родом из села Райки Бердичевского района Житомирской области. Ему еще не исполнилось и 30 лет.