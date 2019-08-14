На Закарпатье пропавшего 90-летнего дедушку разыскивали 4 дня

Поиски дедушки продолжались с 10 августа. Фото: ДСНС

На Закарпатье нашли 90-летнего дедушку, который исчез четыре дня назад.

Житель села Розтоки Раховского района ушел из дома 10 августа. В течение 4 дней его разыскивали спасатели, лесники и местные жители, но безрезультатно. Об этом сообщает пресс-центр ДСНС.

Утром, 14 августа, спасателям позвонили местные жители и сообщили, что в лесу в трех километрах от села они нашли дедушку. Он был очень истощен и самостоятельно передвигаться не мог.

"На место поспешили горные спасатели, которые оказали пострадавшему неотложную помощь: прежде всего укутали дедушки в термоодеяло и напоили горячим чаем. А дальше транспортировали пострадавшего в село Розтоки и передали под опеку специалистов экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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