На взятке задержали столичного следственного

Следователь получил деньги от подозреваемого. Фото: Facebook

При получении взятки задержали следователя одного из райотделов ГУ Нацполиции в Киеве

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

"Проработав в полиции всего год, следователь, очевидно, решил улучшить свои финансовые дела, пользуясь своим служебным положением. Взятку в сумме 3 тысячи долларов США полицейский требовал у подозреваемого в уголовном производстве за то, что не будет арестовывать его имущество, которое, с санкции инкриминируемой ему статьи подлежит аресту и конфискации в пользу государства", - написала она.

Следователя задержали, когда он получал второй транш в $ 2 тыс.

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"Если его вина будет доказана, полицейский может попасть за решетку на 5-10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет", - отметила Варченко.

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