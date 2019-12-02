На взятке задержали чиновника РГА

В Тернополе задержали чиновника. Фото: полиция

2 декабря сотрудники полиции задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации при получении части взятки.

Чиновник требовал взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ. Гражданин должен был передать чиновнику $ 4,2 тыс., сообщает пресс-служба полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила своих работников в прослушивании телефонных разговоров

Правоохранители задокументировали факт передачи и получения части взятки в $ 1,5 тыс. Изъяли деньги в служебном кабинете чиновника.

Продолжается следствие.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.