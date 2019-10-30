На взятке поймали директора лесхоза

Автор: Facebook Виктора Сыса задержали

Задержали директора Гутянского лесхоза на Харьковщине Виктора Сыса.

Он пытался дать взятку в $100 тис., сообщил в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. Не получилось", - написал он.

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В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины. Главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.