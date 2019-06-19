На Волыни в смертельную аварию попали поляки

На трассе вблизи села Уховецк Ковельского района Волынской области столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4.

Авария произошла около восьми утра 19 июня. В легковушке ехали граждане Польши. 67-летний водитель погиб на месте, его на год старше пассажир - с травмами в больнице.

За рулем микроавтобуса был 45-летний житель Маневицього района. 6-х его пассажиров, среди которых дети 16, 14 и 6 лет, госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице

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"Предварительно, именно водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения", - сказано в сообщении.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

12 июня в Польше между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько в смертельную аварию попали 4 украинцев. Двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один украинец умер во время операции. Всем погибшим от 31 до 38 лет. Четвертый 19-летний пострадавший находился в больнице города Гожув Велькопольский в крайне тяжелом состоянии. Умер через несколько дней. Все родом из Ровенской области.