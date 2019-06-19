На Волыни в смертельную аварию попали поляки

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1098
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4239
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1404
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7569
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1899
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3726
Фото
Все фото
4
4
3
3
4
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 36
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1962
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5463
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 576
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 14:01

На Волыни в смертельную аварию попали поляки

  Комментировать

На трассе вблизи села Уховецк Ковельского района Волынской области столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4.

Авария произошла около восьми утра 19 июня. В легковушке ехали граждане Польши. 67-летний водитель погиб на месте, его на год старше пассажир - с травмами в больнице.

За рулем микроавтобуса был 45-летний житель Маневицього района. 6-х его пассажиров, среди которых дети 16, 14 и 6 лет, госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua
  На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице
На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе

"Предварительно, именно водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения", - сказано в сообщении.

Автор: vl.npu.gov.ua
  На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице
На Волыни столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Citroen C4. В последнем ехали граждане Польши. Водитель погиб, его пассажирка в больнице

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

12 июня в Польше между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько в смертельную аварию попали 4 украинцев. Двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один украинец умер во время операции. Всем погибшим от 31 до 38 лет. Четвертый 19-летний пострадавший находился в больнице города Гожув Велькопольский в крайне тяжелом состоянии. Умер через несколько дней. Все родом из Ровенской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Волыни в смертельную аварию попали поляки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 94956
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 74823
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 55474
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 7 Просмотров: 37261
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 34751
Происшествия
Следователи рассматривают 3 версии смерти Тымчука, коллеги склоняются к убийству
Следователи рассматривают 3 версии смерти Тымчука, коллеги склоняются к убийству Просмотров: 441
В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук 2 Просмотров: 11224
Обыски по делу убийства Гандзюк проводят у еще одного бывшего чиновника
Обыски по делу убийства Гандзюк проводят у еще одного бывшего чиновника Просмотров: 261
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
4
 Просмотров: 1539
Назревает кровопролитие: вокруг аграрного кооператива продолжается противостояние
Назревает кровопролитие: вокруг аграрного кооператива продолжается противостояние Просмотров: 882
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
15
Тимошенко срочно нужны выборы
7
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1050
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua