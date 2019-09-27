На вокзале задержали злоумышленника, который с ножом напал на мужчину

В Киеве на вокзале неизвестный с ножом напал на мужчину. Фото: Ukrlib

В Киеве на железнодорожном вокзале неизвестный с ножом напал на мужчину.

Злоумышленника задержали сотрудники Нацгвардии, которые во время патрулирования услышали крики. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, нападавший набросился на мужчину и бил ногами по лицу, даже когда тот уже лежал на полу и не шевелился. У злоумышленника также был нож, который он применил.

У пострадавшего обнаружили ножевые ранения возле шеи, мужчину госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина случайно убил себя топором

Нападавшего задержали, его действия квалифицируют по статьям 15 ч. 2 и 115 ч. 1 "Покушение на совершение преступления" и "Умышленное убийство".

В Кривом Роге при задержании грабителя был ранен полицейский. Правоохранители задерживали фигуранта дела о грабеже, который находился в розыске. Злоумышленник оказал сопротивление.