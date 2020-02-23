На водохранилище трагически погиб волонтер и ветеран АТО

Автор: facebook.com/romanpetrovich.boyko На водохранилище трагически погиб боец ​​АТО, волонтер и предприниматель 36-летний Роман Бойко с Кропивницкого

23 февраля с водохранилища села Диковка Знаменского района Кировоградской области достали тело 36-летнего жителя областного центра.

Несчастный случай на воде произошел еще вечером накануне, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В водохранилище обнаружили тело погибшего мужчины 22 февраля около 20.30. Спасатели немедленно выехали на место происшествия и начали поисковые работы. Но через темное время суток поиски погибшего было прекращены. Уже на следующий день водолазы достали тело мужчины и доставили на берег. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают специалисты", - рассказали спасатели.

Погибший - общественный деятель, волонтер, предприниматель Роман Бойко. Известный в Кропивницком как активный участник всех общественных акций. Возглавлял общественную организацию "Сич" и имел псевдоним "Чуб".

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Был участником Революции Достоинства. С первых дней войны с Россией мужчина пошел на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью и предпринимательством, по словам друзей.

Автор: kr.dsns.gov.ua Тело Романа Бойко в воде заметили вечером 22 февраля. Спасатели достали погибшего на берег только на следующий день

В 2016 году основал ООО "Аквафарминг" Кропивницкий" и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.

"Не отказывал в помощи никому. А еще шутил на тему своих троих детей, потому что настоящих украинцев должно быть много. И он был этим настоящим украинцем", - рассказала знакомая Зоя Лебедь.

У Романа остались жена Елена и трое несовершеннолетних детей - двое сыновей и дочь. О дате похорон будет известно позже.

В Мариуполе в результате несчастного случая погиб ветеран АТО, боец ​​батальона "Кривбасс" Александр Талебей. Трагедия произошла на производстве, на мужчину упал подъемник.