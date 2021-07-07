На водном аттракционе мужчину убило током

На центральном пляже в курортной Кирилловке на Запорожье от удара током погиб 22-летний работник водного аттракциона "Горка". Фото: gorsovet.com.ua

В курортной Кирилловке на Запорожье погиб 22-летний работник водного аттракциона "Горка".

Его ударило током, когда он надувал горку. Трагедия произошла на центральном пляже 6 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По свидетельству отдыхающих, его поразило ударом электричества при установлении аттракциона. Реанимационной бригаде "скорой" не удалось спасти пострадавшего", - сказано в сообщении.

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По данным полиции, погибший - житель Кривого Рога Днепропетровской области, работал на водных аттракционах в Кирилловке неофициально. Правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса.

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