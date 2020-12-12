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суббота, 12 декабря 2020 15:21

На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
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В результате аварии два человека погибли
Фото: facebook.com/vinn.police/posts
В результате аварии два человека погибли
В результате аварии два человека погибли
В результате аварии два человека погибли
В результате аварии два человека погибли

Вблизи поселка Вороновица в Винницкой области столкнулись лафет "Мерседес" и грузовик DAF. В результате аварии погиб водитель и пассажир эвакуатора.
Авария произошла сегодня в 4:30, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

По предварительной информации следствия, 28-летний водитель лафета перевозил на прицепе два автомобиля. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель эвакуатора и его 58-летний пассажир от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

Водитель грузового автомобиля ДАФ не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз.

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10 декабря вблизи села Грабовцы Барского района Винницкой области Mitsubishi Colt влетел в дерево. Погибли двое пассажиров 27 и 28 лет. 50-летний водитель и 7-летний мальчик попали в больницу.

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