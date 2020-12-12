На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли

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Вблизи поселка Вороновица в Винницкой области столкнулись лафет "Мерседес" и грузовик DAF. В результате аварии погиб водитель и пассажир эвакуатора.

Авария произошла сегодня в 4:30, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.



По предварительной информации следствия, 28-летний водитель лафета перевозил на прицепе два автомобиля. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель эвакуатора и его 58-летний пассажир от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

Водитель грузового автомобиля ДАФ не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз.

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