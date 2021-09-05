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воскресенье, 05 сентября 2021 16:13

На улице Вашингтона неизвестные стреляли в прохожих людей

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В Вашингтоне неизвестные на улице устроили стрельбу. Группа лиц открыла огонь по толпе.

Событие произошло на Лонгфеллоу-стрит. Погибли по меньшей мере три человека, сообщает полиция Вашингтона в Twitter.

Автор: @DCPoliceDept
  Преступники скрылись с места происшествия на черном седане Honda Accord
Преступники скрылись с места происшествия на черном седане Honda Accord

"Подтверждено стрельбу на Лонгфеллоу-стрит с несколькими человеческими жертвами. Вскоре мы предоставим обновленную информацию", - отметили в полиции.

Кроме трех погибших во время на северо-западе столицы США пострадали еще три человека. Они получили огнестрельные ранения.

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Правоохранители ищут автомобиль седан Honda Accord, на котором скрылись преступники. Полиция просит помочь с поиском очевидцев происшествия.

Власти объявили вознаграждение в размере $75 тыс. за помощь в поимке подозреваемых.

В США на территории Таусоновского университета произошла стрельба. Три человека получили ранения. Полиция американского Балтимора проводит расследование. Из пострадавших только одна девушка была студенткой учебного заведения.

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