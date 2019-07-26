На улице молодые люди устроили стрельбу

В Черновцах произошла массовая драка. Фото: полиция

26 июля в Черновцах произошла драка со стрельбой.

О драке между четырьмя юношами на улице Украинской сообщили правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции области.

Заявитель сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы.

На месте происшествия следственно-оперативные группы проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не поделили покойника: работники похоронных фирм устроили драку со стрельбой

Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.

По данному факту следственными Черновицкого отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В результате 2 человека получили огнестрельные ранения.