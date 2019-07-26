На улице молодые люди устроили стрельбу

26 июля в Черновцах произошла драка со стрельбой.
О драке между четырьмя юношами на улице Украинской сообщили правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции области.
Заявитель сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы.
На месте происшествия следственно-оперативные группы проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к ней.
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Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.
По данному факту следственными Черновицкого отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В результате 2 человека получили огнестрельные ранения.
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