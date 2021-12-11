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суббота, 11 декабря 2021 18:12

На украинской границе завернули певицу из России

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На украинской границе завернули певицу из России
Фото: скриншот с видео В Украину не пустили певицу из России.

Двоих россиян не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Мужчина и женщина прибыли в пункт пропуска "Киев" рейсом из Стамбула, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В Украину граждане России планировали попасть на проведение концерта.

"Пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в частности, посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы. Также выяснили, что женщина - российская исполнительница песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", - говорится в сообщении.

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Теперь оба нарушителя не смогут въезжать в Украину три года. Если за это время будут пытаться попасть, срок запрета увеличится до 10 лет.

Имен лиц ведомство не разглашает. Но в Киеве был запланирован концерт российской певицы Mary Gu. Настоящее имя – Мария Гусарова.

В Instagram она заявила, что украинские пограничники ее не пустили, а запрет на въезд назвала "безосновательным, без какой-либо доказательной базы".

В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на три года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.

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Дата
11
декабря

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